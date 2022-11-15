Напавший на школу в Казани полностью признал вину

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской школе, полностью признал вину в содеянном. Об этом сообщает во вторник корр. ТАСС из зала Верховного суда Татарстана.

«Вину признаю полностью», — сказал обвиняемый, отвечая на вопрос судьи.

11 мая 2021 года Галявиев пришел в гимназию, где несколько раз выстрелил в охранника, учителей и учащихся, а в коридоре возле одного из кабинетов привел в действие самодельное взрывное устройство. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Потерпевшими по делу проходят 667 человек. Гражданских исков против обвиняемого подано на сумму 48 млн рублей.