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ФРГ создаст в Словакии центр по восстановлению поставленного Киеву оружия — министр

13:32 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия создаст в Словакии центр по восстановлению оружия, которое было поставлено Украине и требует обслуживания после боя. Об этом заявила во вторник журналистам в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

«Мы создадим в Словакии центр по восстановлению, — сказала она. — Важно, чтобы то, что поставляется, при надобности могло быть восстановлено после боя». В этом контексте она упомянула гаубицы Panzerhaubitze 2000 («Панцергаубитце-2000»), но не привела существенных деталей.

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