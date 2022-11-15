ФРГ создаст в Словакии центр по восстановлению поставленного Киеву оружия — министр

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германия создаст в Словакии центр по восстановлению оружия, которое было поставлено Украине и требует обслуживания после боя. Об этом заявила во вторник журналистам в Брюсселе министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

«Мы создадим в Словакии центр по восстановлению, — сказала она. — Важно, чтобы то, что поставляется, при надобности могло быть восстановлено после боя». В этом контексте она упомянула гаубицы Panzerhaubitze 2000 («Панцергаубитце-2000»), но не привела существенных деталей.