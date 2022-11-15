Трафик российского аналога SWIFT вырос на 22% в 2022 году

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трафик Системы передачи финансовых сообщений ЦБ РФ (СПФС, аналог SWIFT) вырос на 22% в 2022 г., и может продолжать расти, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

«Наша Система передачи финансовых сообщений — наш аналог SWIFT — бесперебойно обслуживает банки внутри страны. Система работала полноценно уже несколько лет, но в этом году, когда ряд банков от „свифта“ отключили, трафик в СПФС вырос почти на четверть (22%), и может продолжать расти, с этим у нас проблем нет», — сказала она.