В ходе боев за Павловку ВС РФ уничтожили до 1 400 украинских военнослужащих — МО РФ
14:32 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы России, освободившие накануне Павловку в ДНР, уничтожили в ходе боев до 1 400 украинских военных, а также два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил журналистам во вторник официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«14 ноября в результате успешных наступательных действий российских войск полностью освобожден населенный пункт Павловка Донецкой Народной Республики. В ходе боев за Павловку российскими войсками уничтожено до 1 400 украинских военнослужащих, два самолета Су-25 Воздушных сил Украины, вертолет Ми-8, 12 танков, 27 боевых машин пехоты и до 30 других боевых бронированных машин», — заявил Конашенков.
По словам официального представителя Минобороны России, также уничтожено шесть артиллерийских орудий, в том числе две артиллерийские системы М777, произведенные США, более 25 автомобилей и 28 беспилотников. «Российские войска продолжают наступательные действия», — добавил он.
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