На Украине опробован сценарий раскачивания суверенитета историческими мифами — Путин
15:00 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин считает, что исторические мифы ведут к ослаблению суверенитета стран, такой сценарий опробован в том числе на Украине.
«Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей — именно с этого, вот с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, и в ряде других государств», — сказал глава государства на заседании оргкомитета «Победа» во вторник.
НОВОСТИ
- 15:12 15.11.2022
- Выступление Зеленского на G20 говорит о том, что он не слушает советы Запада — Лавров
- 14:32 15.11.2022
- В ходе боев за Павловку ВС РФ уничтожили до 1 400 украинских военнослужащих — МО РФ
- 14:12 15.11.2022
- РФ смотрит, какую позицию занимают страны при голосовании в ООН по антироссийским вопросам
- 14:00 15.11.2022
- Трафик российского аналога SWIFT вырос на 22% в 2022 году
- 13:32 15.11.2022
- ФРГ создаст в Словакии центр по восстановлению поставленного Киеву оружия — министр
- 13:20 15.11.2022
- ЕС и НАТО давно являются гибридными участниками конфликта на Украине — Лавров
- 13:05 15.11.2022
- Напавший на школу в Казани полностью признал вину
- 13:00 15.11.2022
- США на саммите G20 обвинили РФ в «неспровоцированной агрессии» против Украины — Лавров
- 12:32 15.11.2022
- В Москве выявили 522 случая заражения коронавирусом за сутки
- 12:20 15.11.2022
- Большинство участников G20 осудили конфликт на Украине, но были и другие мнения — Reuters
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать