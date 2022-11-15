На Украине опробован сценарий раскачивания суверенитета историческими мифами — Путин

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин считает, что исторические мифы ведут к ослаблению суверенитета стран, такой сценарий опробован в том числе на Украине.

«Искажение истории, насаждение мифов, размывание ценностей — именно с этого, вот с этих мифов и начинается раскачка государств и народов. Такой сценарий, как мы видим, был обкатан и на некоторых странах уже, в том числе и на Украине, и в ряде других государств», — сказал глава государства на заседании оргкомитета «Победа» во вторник.