Украинские диверсионные группы активизировались в Центральной России — Патрушев
16:32 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разведывательно-диверсионные группы с Украины активизировались в Центральной России, особенно в приграничных регионах, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«В последнее время обстановка в округе, особенно в приграничных регионах, характеризуется активизацией деятельности украинских разведывательно-диверсионных групп, систематическими обстрелами населенных пунктов с использованием реактивных систем залпового огня, артиллерии и беспилотных летательных аппаратов, поставляемых на Украину США и другими странами НАТО», — сказал Патрушев во вторник в Брянске на совещании по вопросам безопасности в Центральной России.
«Мишенями, как правило, становятся объекты гражданской инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает безопасности мирного населения и может нанести существенный вред экономике», — добавил Патрушев.
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