В венском музее экоактивисты облили нефтью картину Климта

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два активиста природоохранного движения Letzte Generation («Последнее поколение») во вторник днем в знак протеста облили нефтью картину «Смерть и жизнь» (Tod und Leben) австрийского художника Густава Климта (1862-1918), выставленную в Музее Леопольда в Вене. Об этом говорится в сообщении, опубликованном во вторник на странице отделения движения в республике в «Твиттере».

«Наши люди облили сегодня нефтью картину Климта „Смерть и жизнь“ в Музее Леопольда. Новые нефтяные и газовые скважины — это смертный приговор человечеству», — заявили экоактивисты.

На видеозаписи инцидента, выложенной активистами, видно, как один из них вылил нефть из канистры на защитное стекло картины, а вторая приклеила себя к полотну. Протестующие были задержаны охраной музея.