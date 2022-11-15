Украинские СМИ сообщают о взрывах в Кривом Роге, Черкасской и Хмельницкой областях

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывы произошли во вторник в Кривом Роге Днепропетровской области на востоке Украины, а также в Черкасской области в центре и в Хмельницкой области на западе страны. Об этом сообщило украинское издание «Страна».

Во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, киевская горадминистрация и украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве и Киевской областях. Также СМИ сообщали о взрывах в Сумской и Одесской областях, при этом указывалось, что работает ПВО.