Боррель, похоже, не знает какими будут отношения РФ и ЕС по окончании конфликта на Украине

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что ему «сложно сказать», какими будут отношения между Евросоюзом и Россией после конфликта на Украине. Об этом он заявил во вторник на пресс-конференции по итогам заседания министров обороны стран сообщества в Брюсселе.

«Мы в середине [конфликта]. Сложно сказать, какими отношения будут в будущем, кто знает, когда и как», — сказал он, комментируя сообщения в СМИ о том, что ЕС разрабатывает новый подход в отношении РФ. При этом он подтвердил, что страны ЕС обсуждают «новые линии» в отношениях с Россией.