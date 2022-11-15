Боррель, похоже, не знает какими будут отношения РФ и ЕС по окончании конфликта на Украине
19:35 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы в середине [конфликта]. Сложно сказать, какими отношения будут в будущем, кто знает, когда и как», — сказал он, комментируя сообщения в СМИ о том, что ЕС разрабатывает новый подход в отношении РФ. При этом он подтвердил, что страны ЕС обсуждают «новые линии» в отношениях с Россией.
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