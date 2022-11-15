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НОВОСТИ

Самые "изобретательные" пользователи живут в Британии, Австралии и Индии

20:15 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Слово password (англ. «пароль») стало самым популярным паролем, который люди использовали в 2022 году для защиты своих аккаунтов. Об этом говорится в отчете компании — диспетчера паролей NordPass («Нордпасс»), которая проанализировала пароли в 30 странах.

По ее данным, слово password чаще всего использовали в Австралии, Великобритании и Индии. Вторым по популярности вариантом стало сочетание цифр 123456, которое возглавляло список NordPass самых слабых паролей в мире два последних года. Такой пароль в этом году остался самым популярным в Бразилии, Индонезии, Италии, Чили, Канаде, Колумбии, Венгрии, Малайзии и ряде других стран.

Замыкает тройку более сложная комбинация цифр — 123456789. Однако более надежной она не является — взлом такого пароля занимает у специальных компьютерных программ менее секунды, сообщается в отчете.

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