Самые "изобретательные" пользователи живут в Британии, Австралии и Индии
20:15 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По ее данным, слово password чаще всего использовали в Австралии, Великобритании и Индии. Вторым по популярности вариантом стало сочетание цифр 123456, которое возглавляло список NordPass самых слабых паролей в мире два последних года. Такой пароль в этом году остался самым популярным в Бразилии, Индонезии, Италии, Чили, Канаде, Колумбии, Венгрии, Малайзии и ряде других стран.
Замыкает тройку более сложная комбинация цифр — 123456789. Однако более надежной она не является — взлом такого пароля занимает у специальных компьютерных программ менее секунды, сообщается в отчете.
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