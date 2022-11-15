Объем пособия по безработице в РФ в 2023 году останется на уровне текущего года

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Максимальный размер пособия по безработице в РФ в 2023 году останется на уровне 2022 года — 12 тыс. 792 рубля. Соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано во вторник.

«Установить на 2023 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными <…>, минимальную величину пособия по безработице в размере 1,5 тыс. рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12 тыс. 792 рубля — в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице, 5 тыс. рублей — в следующие три месяца <…>», — говорится в документе.