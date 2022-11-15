В ООН поступила достоверная информация о казнях и пытках пленных на Украине

20:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ООН получила вызывающие доверие сообщения, что в отношении задержанных Украиной военнопленных могли применяться казни. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак.

«Что касается отношения к пленным, задержанным властями Украины, то [глава мониторинговой миссии по правам человека ООН на Украине Матильда] Богнер сообщила, что миссия получила достоверные обвинения в казнях, а также в нескольких случаях пыток», — сказал он.