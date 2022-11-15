На территорию Польши на границе с Украиной попали две ракеты - СМИ

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Две ракеты попали в зерносушилки в деревне на востоке Польши, расположенной на границе с Украиной. С таким утверждением выступило во вторник польское радио «Зет», ссылающееся на неофициальные источники.

Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. По данным радиостанции, погибли два человека. На месте работает полиция, прокуратура и армия. Принадлежность ракет в сообщении не уточняется.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь правительства Петр Мюллер перед началом встречи.