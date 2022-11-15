На территорию Польши на границе с Украиной попали две ракеты - СМИ
21:45 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инцидент произошел в деревне Пшеводув в Люблинском воеводстве. По данным радиостанции, погибли два человека. На месте работает полиция, прокуратура и армия. Принадлежность ракет в сообщении не уточняется.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне. Об этом сообщил во вторник пресс-секретарь правительства Петр Мюллер перед началом встречи.
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