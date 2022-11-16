Сообщения польских СМИ о падении, якобы, российских ракет в районе Пшеводув, МО РФ считает провокацией
23:10 15.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Заявления польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении „российских“ ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Никаких ударов по целям вблизи украинско-польской государственной границы российскими средствами поражения не наносилось», — заявили в ведомстве.
Как подчеркнули в Минобороны России, опубликованные польскими СМИ с места происшествия фотографии обломков не имеют никакого отношения к российским средствам поражения.
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