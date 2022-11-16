Польша не имеет точных данных, кто выпустил ракету, упавшую на востоке страны — Дуда
09:00 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Польши не располагают точными данными о том, кто выпустил ракету, упавшую на востоке республики. Об этом заявил в среду на пресс-конференции президент республики Анджей Дуда.
«Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но все еще выясняется», — сказал он.
НОВОСТИ
- 09:32 16.11.2022
- Упавшая в Польше ракета была запущена украинскими войсками — АР
- 09:20 16.11.2022
- Предварительные данные оспаривают, что ракета, упавшая в Польше, выпущена из РФ — Байден
- 09:05 16.11.2022
- Трамп лично объявил об участии в президентских выборах в 2024 году
- 23:10 15.11.2022
- Сообщения польских СМИ о падении, якобы, российских ракет в районе Пшеводув, МО РФ считает провокацией
- 21:45 15.11.2022
- На территорию Польши на границе с Украиной попали две ракеты - СМИ
- 20:45 15.11.2022
- В ООН поступила достоверная информация о казнях и пытках пленных на Украине
- 20:20 15.11.2022
- Объем пособия по безработице в РФ в 2023 году останется на уровне текущего года
- 20:15 15.11.2022
- Самые "изобретательные" пользователи живут в Британии, Австралии и Индии
- 20:00 15.11.2022
- Российская Арктика теплеет быстрее, чем другие зоны в 3,7 раза - Минприроды
- 19:35 15.11.2022
- Боррель, похоже, не знает какими будут отношения РФ и ЕС по окончании конфликта на Украине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать