Польша не имеет точных данных, кто выпустил ракету, упавшую на востоке страны — Дуда

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Польши не располагают точными данными о том, кто выпустил ракету, упавшую на востоке республики. Об этом заявил в среду на пресс-конференции президент республики Анджей Дуда.

«Мы знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины. Но у нас нет никаких однозначных доказательств того, кто запустил эту ракету. Ведутся следственные мероприятия. Я верю, что следователи это выяснят. Вероятнее всего, это была ракета российского производства. Но все еще выясняется», — сказал он.