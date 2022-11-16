Трамп лично объявил об участии в президентских выборах в 2024 году

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент США Дональд Трамп лично заявил, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.

«Сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов», — сказал он во вторник в ходе специального обращения в штате Флорида к своим сторонникам.