Трамп лично объявил об участии в президентских выборах в 2024 году
09:05 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент США Дональд Трамп лично заявил, что будет вновь выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году.
«Сегодня я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Соединенных Штатов», — сказал он во вторник в ходе специального обращения в штате Флорида к своим сторонникам.
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