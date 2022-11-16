Предварительные данные оспаривают, что ракета, упавшая в Польше, выпущена из РФ — Байден

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительная информация оспаривает утверждения о том, что ракета, упавшая в Польше, была выпущена из России. Об этом заявил в среду президент США Джо Байден.

«Есть предварительная информация, которая оспаривает это. Я не хочу этого говорить, пока мы не расследуем все. С точки зрения траектории маловероятно, что она была выпущена из России, но мы посмотрим», — сказал он, отвечая на вопрос, «не слишком ли рано говорить, что ракета была выпущена из России». Байден общался с журналистами на полях саммита Группы двадцати (G20) по итогам встречи с рядом мировых лидеров, созванной в связи с инцидентом в Польше.

Ранее МИД Польши выступил с утверждением, что во вторник на территории села Пшеводув на востоке страны упала ракета российского производства, в результате чего погибли два человека. При этом, по словам президента республики Анджея Дуды, точная принадлежность боеприпаса пока не установлена.

В Минобороны России заявили, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы российскими средствами поражения не наносилось.