Упавшая в Польше ракета была запущена украинскими войсками — АР
09:32 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета, упавшая во вторник на востоке Польши, была запущена Вооруженными силами Украины, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей администрации США.
По сведениям агентства, предварительные данные указывают на то, что украинская ракета была выпущена для перехвата российской ракеты, целью которой был один из объектов энергетической инфраструктуры Украины.
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