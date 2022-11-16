Упавшая в Польше ракета была запущена украинскими войсками — АР

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ракета, упавшая во вторник на востоке Польши, была запущена Вооруженными силами Украины, передает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей администрации США.

По сведениям агентства, предварительные данные указывают на то, что украинская ракета была выпущена для перехвата российской ракеты, целью которой был один из объектов энергетической инфраструктуры Украины.