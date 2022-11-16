0
0
138
НОВОСТИ

Италия удерживает не менее 5 запланированных к поставке в РФ самолетов SSJ 100 — источник

10:00 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия удерживает как минимум пять самолетов SSJ 100, которые планировалось поставить российским эксплуатантам, сообщил ТАСС источник, близкий к ОАК.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в этом году отечественные авиакомпании получат только 10 из 19 запланированных к поставкам самолетов. Как отметил собеседник ТАСС, часть запланированных к поставке в этом году самолетов находятся за рубежом.

«Часть самолетов из ранее планировавшихся к поставке в рамках ремаркетинга находятся в иностранной юрисдикции. Большая часть этих бортов физически находится за пределами России. Растущее с весны этого года количество санкционных ограничений, помимо прочего, серьезно препятствует их перемещению с территории ЕС в Россию для последующего ремаркетинга. Не менее 5 самолетов задержаны в Италии в рамках санкций, введенных после начала СВО», — сообщил собеседник ТАСС. При этом, по его словам, несколько самолетов уже удалось переместить в Россию, они проходят необходимые процедуры для передачи в авиакомпании, и два самолета будут переданы новым эксплуатантам уже в ближайшее время.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

11:05 16.11.2022
Шизофрения политиков, обвинивших РФ в ЧП с ракетой, приобретает опасные формы — Карасин
0
35
11:00 16.11.2022
Индия добивалась на саммите G20 разворота от Украины к экономике и финансам — СМИ
0
51
10:32 16.11.2022
Эрдоган заявил, что считает РФ непричастной к инциденту с падением ракеты в Польше
0
110
10:20 16.11.2022
ВСУ ведут наступление по всей линии от Попасной до Харьковской области — Марочко
0
137
10:05 16.11.2022
Глава ВТО заявила о риске рецессии в некоторых «ключевых странах»
0
128
09:32 16.11.2022
Упавшая в Польше ракета была запущена украинскими войсками — АР
0
205
09:20 16.11.2022
Предварительные данные оспаривают, что ракета, упавшая в Польше, выпущена из РФ — Байден
0
229
09:05 16.11.2022
Трамп лично объявил об участии в президентских выборах в 2024 году
0
213
09:00 16.11.2022
Польша не имеет точных данных, кто выпустил ракету, упавшую на востоке страны — Дуда
0
228
23:10 15.11.2022
Сообщения польских СМИ о падении, якобы, российских ракет в районе Пшеводув, МО РФ считает провокацией
0
629

Возврат к списку