Италия удерживает не менее 5 запланированных к поставке в РФ самолетов SSJ 100 — источник

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Италия удерживает как минимум пять самолетов SSJ 100, которые планировалось поставить российским эксплуатантам, сообщил ТАСС источник, близкий к ОАК.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в этом году отечественные авиакомпании получат только 10 из 19 запланированных к поставкам самолетов. Как отметил собеседник ТАСС, часть запланированных к поставке в этом году самолетов находятся за рубежом.

«Часть самолетов из ранее планировавшихся к поставке в рамках ремаркетинга находятся в иностранной юрисдикции. Большая часть этих бортов физически находится за пределами России. Растущее с весны этого года количество санкционных ограничений, помимо прочего, серьезно препятствует их перемещению с территории ЕС в Россию для последующего ремаркетинга. Не менее 5 самолетов задержаны в Италии в рамках санкций, введенных после начала СВО», — сообщил собеседник ТАСС. При этом, по его словам, несколько самолетов уже удалось переместить в Россию, они проходят необходимые процедуры для передачи в авиакомпании, и два самолета будут переданы новым эксплуатантам уже в ближайшее время.