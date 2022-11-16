Глава ВТО заявила о риске рецессии в некоторых «ключевых странах»
10:05 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ряд крупных экономик мира сталкивается с реальным риском скатывания в рецессию на фоне ситуации на Украине и роста мировых цен на продовольствие и энергоносители. Об этом заявила в среду агентству Рейтер генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала на полях саммита G20.
«Возможно, это произойдет не везде, но несколько ключевых стран сталкиваются с риском скатывания в рецессию», — сказала она.
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