Глава ВТО заявила о риске рецессии в некоторых «ключевых странах»

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ряд крупных экономик мира сталкивается с реальным риском скатывания в рецессию на фоне ситуации на Украине и роста мировых цен на продовольствие и энергоносители. Об этом заявила в среду агентству Рейтер генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала на полях саммита G20.

«Возможно, это произойдет не везде, но несколько ключевых стран сталкиваются с риском скатывания в рецессию», — сказала она.