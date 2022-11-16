ВСУ ведут наступление по всей линии от Попасной до Харьковской области — Марочко

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются вести наступательные действия от Попасной до Харьковской области. Об этом сообщил в среду в эфире телеканала «Соловьев Live» офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко.

В целом ситуацию на луганском направлении он назвал стабильно напряженной.

«Украинские войска пытаются прорвать нашу линию обороны практически начиная от населенного пункта Попасная до Харьковской области. По всей линии противник ведет наступательные действия», — сказал Марочко.