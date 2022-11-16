Эрдоган заявил, что считает РФ непричастной к инциденту с падением ракеты в Польше

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что считает Россию непричастной к инциденту с упавшей в Польше ракетой.

«Я вынужден уважать позицию России, которая заявила, что это не ее ракета. Для нас это важно», — сказал Эрдоган, отвечая на вопрос ТАСС по итогам участия в саммите Группы двадцати на острове Бали.

Турецкий лидер также высказался за проведение детального расследования инцидента.