Индия добивалась на саммите G20 разворота от Украины к экономике и финансам — СМИ

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Индия на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии добивалась того, чтобы центральными темами повестки дня были вопросы экономики и финансов, а не ситуация вокруг Украины. Об этом сообщает в среду индийская газета «Экономик таймс» со ссылкой на источники.

«Проект коммюнике, который будет представлен главам государств-членов объединения в среду, содержит политическую преамбулу по российско-украинскому конфликту. В течение последних дней велись бурные дискуссии, направленные на достижение консенсуса по этому заявлению. Усилия индийской делегации заключались в том, чтобы вернуть внимание G20 к экономическим вопросам», — отмечают источники «Экономик таймс».

По его данным, индийская делегация хотела добиться того, чтобы именно экономическая и финансовая повестка дня оставалась центральной для «Большой двадцатки».

Усилия Индии по достижению консенсуса вокруг ситуации на Украине связаны с тем, что страна собирается принять председательство в G20 от Индонезии, указывает издание.