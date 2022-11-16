Индия добивалась на саммите G20 разворота от Украины к экономике и финансам — СМИ
11:00 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Индия на саммите Группы двадцати (G20) в Индонезии добивалась того, чтобы центральными темами повестки дня были вопросы экономики и финансов, а не ситуация вокруг Украины. Об этом сообщает в среду индийская газета «Экономик таймс» со ссылкой на источники.
«Проект коммюнике, который будет представлен главам государств-членов объединения в среду, содержит политическую преамбулу по российско-украинскому конфликту. В течение последних дней велись бурные дискуссии, направленные на достижение консенсуса по этому заявлению. Усилия индийской делегации заключались в том, чтобы вернуть внимание G20 к экономическим вопросам», — отмечают источники «Экономик таймс».
По его данным, индийская делегация хотела добиться того, чтобы именно экономическая и финансовая повестка дня оставалась центральной для «Большой двадцатки».
Усилия Индии по достижению консенсуса вокруг ситуации на Украине связаны с тем, что страна собирается принять председательство в G20 от Индонезии, указывает издание.
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