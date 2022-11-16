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Резолюция ГА ООН по «возмещению ущерба» Украине ничтожна с правовой точки зрения — МИД РФ

11:32 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Принятая в понедельник резолюция Генассамблеи ООН о репарациях Украине со стороны России ничтожна с международно-правовой точки зрения. Об этом говорится в распространенном в среду комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Несмотря на свой откровенный антироссийский характер, принятая резолюция ничтожна с международно-правовой точки зрения, поскольку Генеральная Ассамблея не обладает ни полномочиями, ни тем более компетенцией для решения подобных вопросов. Равно как не имеет она прав для определения факта агрессии и возложения вины на какую-либо сторону. Все это является прерогативами Совета Безопасности ООН, откуда, будучи неспособными к компромиссам, западные сторонники Киева старательно выводят процесс принятия решений по вопросам, связанным с ситуацией на Украине и вокруг нее», — указала дипломат.

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