ФСБ сообщило о задержании гражданки Польши, обладающей дипломатическим статусом
12:00 16.11.2022 Источник: Интерфакс
Сотрудница международной организации со статусом дипломата задержана в России при получении взятки за подготовку фиктивной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте алкоголя, сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
"При получении взятки в размере 20 тыс. евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом - гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва",- сообщили в ФСБ.
В спецслужбе добавили, что гражданка Польши объявлена МИД России "неприемлемым лицом" и ей предложено покинуть территорию РФ в недельный срок.
"Также в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлен склад хранения контрабанды, задержаны трое граждан России, причастных к организации каналов незаконного ввоза в Российскую Федерацию алкогольной продукции, изъята контрабандная партия алкоголя объемом более 40 тонн, стоимостью свыше 2 млн долларов США",- добавили в ФСБ.
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