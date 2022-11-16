ФСБ сообщило о задержании гражданки Польши, обладающей дипломатическим статусом

12:00 Источник: Интерфакс

Сотрудница международной организации со статусом дипломата задержана в России при получении взятки за подготовку фиктивной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте алкоголя, сообщил в среду Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"При получении взятки в размере 20 тыс. евро за подготовку фиктивной товаросопроводительной документации для освобождения от уплаты таможенных платежей при импорте коммерческих партий алкоголя задержана с поличным сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом - гражданка Республики Польша Бокшнайдер Малгожата Эва",- сообщили в ФСБ.

В спецслужбе добавили, что гражданка Польши объявлена МИД России "неприемлемым лицом" и ей предложено покинуть территорию РФ в недельный срок.

"Также в результате проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий установлен склад хранения контрабанды, задержаны трое граждан России, причастных к организации каналов незаконного ввоза в Российскую Федерацию алкогольной продукции, изъята контрабандная партия алкоголя объемом более 40 тонн, стоимостью свыше 2 млн долларов США",- добавили в ФСБ.