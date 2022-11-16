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НОВОСТИ

МИД КНР призвал все стороны к сдержанности после падение ракеты на востоке Польши

12:00 16.11.2022

Все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность после падения неопознанной ракеты на востоке Польши. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

«Мы обратили внимание на это происшествие. В нынешней ситуации все стороны должны сохранять хладнокровие и проявлять сдержанность», — подчеркнула она на брифинге.

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