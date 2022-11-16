В России выявили 5 380 случаев заражения ковидом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 380, летальных исходов из-за ковида — на 63. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 4 431 случай заражения и 64 смерти, всего с начала пандемии — 21 514 341 и 391 212 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 906 против 6 354 днем ранее, до 20 919 237.