В России выявили 5 380 случаев заражения ковидом за сутки
12:05 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 5 380, летальных исходов из-за ковида — на 63. Об этом сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 4 431 случай заражения и 64 смерти, всего с начала пандемии — 21 514 341 и 391 212 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 6 906 против 6 354 днем ранее, до 20 919 237.
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