Делегация РФ не сможет участвовать в сессии ПА ОБСЕ в Варшаве из-за позиции Польши

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава делегации Польши в ПА ОБСЕ Барбара Бартуш в ответ на запрос российских парламентариев о предоставлении им виз для участия в предстоящей осенней сессии ассамблеи в Варшаве заявила, что не видит такой возможности. Об этом сообщил в среду первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Не питая особых иллюзий относительно возможности нашего полноценного участия в предстоящей сессии в Варшаве, мы все же своевременно запросили руководство ассамблеи, а также МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении польской стороной гарантий выдачи членам нашей делегации въездных виз для участия в сессии. К сожалению, нами получен возмутительный ответ руководителя польской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, госпожи Бартуш, в котором говорится дословно — она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и Республики Беларусь в осеннем заседании ПА ОБСЕ в Варшаве», — сказал сенатор на пленарном заседании Совфеда в среду.

По словам Джабарова, Бартуш также заявила, что допуск членов этих делегаций к осенней сессии «нарушил бы принцип солидарности с Украиной». «Исходя из того, что участие делегации российского парламента в предстоящей осенней сессии ПА ОБСЕ в Варшаве не представляется возможным, делегация Федерального собрания направила заявление членам постоянного комитета ПА ОБСЕ, что Россия выступает против внесения любых изменений в правила процедур в ходе заседания постоянного комитета, запланированного на 25 ноября», — добавил Джабаров.