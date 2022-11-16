Никто из получивших гражданство РФ по рождению не может быть его лишен — глава МВД

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Никто из россиян, получивших гражданство РФ по рождению, не может быть его лишен. Об этом в среду сообщил министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

«Прекращение гражданства для граждан, которые получили его по рождению, допускается только в добровольном порядке. Никто из родившихся в РФ граждан не может быть лишен гражданства, кроме как в добровольном порядке», — подчеркнул он, выступая в Совете Федерации.