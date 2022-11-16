Запад гибридной войной с РФ повышает вероятность начала третьей мировой войны — Медведев

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что Запад повышает вероятность начала третьей мировой войны, ведя гибридную войну с Россией.

«История с украинским „ракетным ударом“ по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой», — написал Медведев в среду в своем «Твиттере».