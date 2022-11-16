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НОВОСТИ

Заявления о падении «российских ракет» в Польше являются намеренной провокацией — МО РФ

14:00 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все заявления украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении «российских ракет» в польском Пшеводуве являются намеренной провокацией. Об этом в среду сообщили в Минобороны России.

«Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы „российских ракет“ являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки», — подчеркнули в военном ведомстве.

В деревне Пшеводув (Люблинское воеводство), расположенной на востоке Польши, 15 ноября упала ракета. В результате инцидента погибли два человека.

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