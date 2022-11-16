РФ наносит удары по объектам военной инфраструктуры на Украине, цели не менялись — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия наносит удары по тем объектам на Украине, которые имеют прямое или косвенное отношение к военной инфраструктуре, цели проводимой специальной военной операции не менялись. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Цели [спецоперации] никак не менялись, речь идет об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре», — сказал представитель Кремля, говоря о проведенном во вторник массированном ударе по объектам на территории Украины.