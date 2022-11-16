Ракета, упавшая на территорию Польши, могла принадлежать ПВО Украины — Дуда

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. Об этом заявил в среду президент республики Анджей Дуда после встречи правительства с генштабом и ответственными службами и перед заседанием Совета национальной безопасности Польши.

«Многое указывает на то, есть высокая вероятность, что это была ракета, которая служила противоракетной обороне, была использована украинскими силами обороны», — сказал он.

По словам Дуды, во вторник Россия запускала маневрирующие ракеты на территорию Украины. «Украинская ПВО пускала ракеты в разных направлениях. Есть большая вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши. Предварительный осмотр места происшествия указывает на то, что там не дошло до классического взрыва ракеты, а это был результат просто падения этой ракеты», — указал польский лидер.