0
0
122
НОВОСТИ

Ракета, упавшая на территорию Польши, могла принадлежать ПВО Украины — Дуда

15:00 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Есть большая вероятность, что ракета, упавшая на территорию Польши, принадлежала ПВО Украины. Об этом заявил в среду президент республики Анджей Дуда после встречи правительства с генштабом и ответственными службами и перед заседанием Совета национальной безопасности Польши.

«Многое указывает на то, есть высокая вероятность, что это была ракета, которая служила противоракетной обороне, была использована украинскими силами обороны», — сказал он.

По словам Дуды, во вторник Россия запускала маневрирующие ракеты на территорию Украины. «Украинская ПВО пускала ракеты в разных направлениях. Есть большая вероятность, что одна из этих ракет упала на территории Польши. Предварительный осмотр места происшествия указывает на то, что там не дошло до классического взрыва ракеты, а это был результат просто падения этой ракеты», — указал польский лидер.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 16.11.2022
Заявления о падении «российских ракет» в Польше являются намеренной провокацией — МО РФ
0
53
10:20 16.11.2022
ВСУ ведут наступление по всей линии от Попасной до Харьковской области — Марочко
0
95
23:10 15.11.2022
Сообщения польских СМИ о падении, якобы, российских ракет в районе Пшеводув, МО РФ считает провокацией
0
179
21:45 15.11.2022
На территорию Польши на границе с Украиной попали две ракеты - СМИ
0
195
16:12 15.11.2022
Переброска танков в район границы ЛНР говорит о подготовке попытки прорыва — Марочко
0
246
14:32 15.11.2022
В ходе боев за Павловку ВС РФ уничтожили до 1 400 украинских военнослужащих — МО РФ
0
253
10:32 15.11.2022
ВСУ стягивают бронетанковые группы к Сватову, Кременной, Лисичанску и Попасной — Марочко
0
281
20:40 14.11.2022
ЕС будет готовить 15 тысяч украинских военных не только в Польше - Боррель
0
386
20:00 14.11.2022
Россияне со вторым гражданством или ВНЖ могут призываться в армию РФ — указ Путина
0
457
16:00 14.11.2022
ВСУ по-прежнему сохраняют серьезный мобилизационный ресурс — Марочко
0
417

Возврат к списку