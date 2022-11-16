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Россию устраивают формулировки итоговой декларации саммита G20 — Песков

15:32 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считает сбалансированным текст итоговой декларации саммита Группы двадцати на Бали, где говорится, в том числе, о различных точках зрения по украинскому вопросу. Об этом заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно», — ответил он на вопрос, устроила ли российскую сторону формулировка итоговой декларации G20 о ситуации на Украине. «Была отмечена и зафиксирована разница в подходах, разница в точках зрения по этой теме в декларации. И в остальном, безусловно, наши эксперты — и представители МИД, и наша „шерпа“ [в Группе двадцати Светлана] Лукаш — приложили много усилий для того, чтобы такой сбалансированный текст родился», — добавил Песков.

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