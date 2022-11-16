Ученые Росатома разработали технологию получения высокочистого вещества для создания оптоволокна, полупроводников и резины
15:28 16.11.2022
Специалисты АО «Гиредмет» имени Н.П. Сажина (входит в научный дивизион госкорпорации «Росатом» – АО «Наука и инновации») разработали технологию получения тетрахлорида кремния чистотой не менее 99,999%, который станет полезен для химической и электронной промышленности. Эта научно-исследовательская работа является частью стратегических инициатив института, посвященных развитию импортозамещения в стране.
Продукт представляет собой активное жидкое вещество, которое легко вступает в реакцию с другими соединениями и позволяет получать ряд соединений, используемых при создании оптоволокна и полупроводников, производстве смазок, полимеров, резин и каучуков. Оно также может выступать как полупродукт для получения кремния высокой чистоты, необходимого для электроники.
Особенностью технологии является то, что в качестве исходного сырья используется осадочная горная порода – диатомит (продукт разложения диатомитовых водорослей). Из-за ее низкой себестоимости после минимальной обработки большая часть используется в стране как адсорбент в пищевой промышленности и сельском хозяйстве, при производстве фильтров и инсектицидов, а также в косметологии. Благодаря технологии, предложенной специалистами института, диатомит можно будет задействовать в производстве крупнотоннажной химии в России.
Следующий этап научно-исследовательских работ – подготовка исходных данных для проектирования опытно-промышленной установки, на которой можно будет отработать весь производственный процесс. К 2030 году в планах института – наладить уже крупнотоннажное производство (около 100 тонн/сутки) тетрахлорида кремния по разработанной технологии. Это откроет новые возможности для развития рынка химической и электронной промышленности, а также даст дополнительные рабочие места.
«Сотрудники лаборатории Гиредмета предложили трехступенчатую технологию получения тетрахлорида кремния с низкой себестоимостью, – рассказал начальник лаборатории технологии разделения редкоземельных металлов и соединений АО «Гиредмет» им. Н.П. Сажина Сергей Василенко. – Хлорирование проходит в специально разработанной кварцевой установке. В ходе хлорирования образуется наш основной продукт, а примеси собираются отдельно от него, тем самым позволяя получить из них побочные востребованные на рынке химические вещества, такие как тетрахлорид титана, хлорид железа и другие. Таким образом, технология получения тетрахлорида кремния является практически безотходной».
АО «Гиредмет» имени Н.П. Сажина является ведущей научно-исследовательской и проектной организацией материаловедческого профиля, специализирующейся на разработке новых материалов на основе редких металлов, их соединений и сплавов, высокочистых веществ, полупроводниковых материалов, наноматериалов и нанотехнологий.
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