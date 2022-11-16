НАТО заявило, что в Польше упала ракета ПВО Украины, но возложило ответственность на РФ

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предварительная оценка НАТО показала, что в Польшу упала ракета ПВО Украины, но в этом нет вины Киева, ответственность за инцидент несет Россия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам экстренного заседания Совета НАТО на уровне послов по инциденту с падением украинской ракеты ПВО в Польше.

Встреча не носила характер формальных консультаций по безопасности в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора. Более того, Столтенберг подчеркнул, что альянс не считает, что Польша стала жертвой намеренного акта агрессии.