НАТО заявило, что в Польше упала ракета ПВО Украины, но возложило ответственность на РФ
16:32 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Предварительная оценка НАТО показала, что в Польшу упала ракета ПВО Украины, но в этом нет вины Киева, ответственность за инцидент несет Россия. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду по итогам экстренного заседания Совета НАТО на уровне послов по инциденту с падением украинской ракеты ПВО в Польше.
Встреча не носила характер формальных консультаций по безопасности в рамках 4-й статьи Вашингтонского договора. Более того, Столтенберг подчеркнул, что альянс не считает, что Польша стала жертвой намеренного акта агрессии.
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