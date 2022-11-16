Все массовые драки мигрантов в РФ были связаны с переделом рынка труда — МВД

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Массовые драки мигрантов в России происходили на фоне разделения рынка труда и не были связаны с национальными разногласиями. Об этом сообщила в среду начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

«Что касается массовых драк, сейчас их стало меньше, но тем ни менее, все массовые драки, которые были, происходили не на фоне национальных разногласий, а на фоне [передела] рынка труда. Рынок труда сократился, количество [мигрантов] не успело перестроиться и уйти, и идет передел, борьба за рабочие места», — сказала она на Всероссийской научно-практической конференции «Россия: единство и многообразие».

Казакова подчеркнула, что все участники данных акций безжалостно удаляются с территории РФ, привлекаются к административной ответственности. Кроме того, им закрывают въезд на долгие годы, некоторым пожизненно.