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НОВОСТИ

Дума обязала иностранные военные суда за 90 дней уведомлять РФ о проходе по Севморпути

17:12 16.11.2022

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, итоговом чтении правительственный законопроект, согласно которому иностранные военные суда, следующие по Северному морскому пути (СМП) в некоммерческих целях, будут обязаны уведомлять об этом РФ по дипломатическим каналам за 90 дней до предполагаемой даты прохода.

«Представляется целесообразным установить <…> необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна запроса о выдаче разрешения на проход через внутренние морские воды в акватории СМП, направляемого по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода», — указано в пояснительных материалах к документу.

Кроме того, закон позволит оперативно приостанавливать проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в территориальном море и внутренних водах путем передачи навигационных предупреждений.

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