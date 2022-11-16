Дума обязала иностранные военные суда за 90 дней уведомлять РФ о проходе по Севморпути

17:12

Госдума на заседании в среду приняла в третьем, итоговом чтении правительственный законопроект, согласно которому иностранные военные суда, следующие по Северному морскому пути (СМП) в некоммерческих целях, будут обязаны уведомлять об этом РФ по дипломатическим каналам за 90 дней до предполагаемой даты прохода.

«Представляется целесообразным установить <…> необходимость подачи государством флага иностранного военного корабля или судна запроса о выдаче разрешения на проход через внутренние морские воды в акватории СМП, направляемого по дипломатическим каналам не позднее чем за 90 дней до предполагаемой даты прохода», — указано в пояснительных материалах к документу.

Кроме того, закон позволит оперативно приостанавливать проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в территориальном море и внутренних водах путем передачи навигационных предупреждений.