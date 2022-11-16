Глава Счетной палаты Украины уволился после своего решения провести аудит оборонной сферы

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Счетной палаты Украины Валерий Пацкан написал заявление об отставке из-за предъявленных обвинений после его инициативы проверить Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), а также провести аудит оборонной и правоохранительной сфер.

«Написал заявление об отставке. Почему? Счетная палата запланировала аудиты, относящиеся к оборонной сфере, безопасности, антикоррупционной и правоохранительной сфере. Война сжирает миллиарды и проверять, не помогают ли ей в этом чиновники, наша задача. Запланировали и проанонсировали проверку НАБУ. Но в НАБУ решили не ждать, пока мы придем к ним, и пришли в гости первыми. С „гостинцем“ — предъявили мне обвинение как инициатору проверки», — написал он на своей странице в «Фейсбуке» (запрещен в РФ, принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).