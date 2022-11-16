Снаряды с белым фосфором Азербайджан закупал на Украине - Сенатор США
19:03 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Выступая на слушаниях в своем комитете, на которых рассматривается ситуация в Закавказье, он заявил, что применение ВС Азербайджана в упомянутое время боеприпасов, содержащих белый фосфор, «широко освещалось». «К сожалению, [эти боеприпасы были] поставлены Украиной», — сказал американский законодатель.
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