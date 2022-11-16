Снаряды с белым фосфором Азербайджан закупал на Украине - Сенатор США

19:03 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина поставляла Азербайджану боеприпасы с белым фосфором, которые применялись в ходе боевых действий из-за Нагорного Карабаха в 2020 году. С таким утверждением выступил в среду председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси).

Выступая на слушаниях в своем комитете, на которых рассматривается ситуация в Закавказье, он заявил, что применение ВС Азербайджана в упомянутое время боеприпасов, содержащих белый фосфор, «широко освещалось». «К сожалению, [эти боеприпасы были] поставлены Украиной», — сказал американский законодатель.