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НОВОСТИ

Минобороны РФ предупреждает о фейковых звонках родственникам участников СВО

20:40 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона активно пытается запугать граждан РФ, дезинформируя их звонками о гибели родных. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.

«Украинская сторона активно использует дезинформацию с целью запугивания российских граждан. Показателем такой деятельности являются звонки и сообщения с неизвестных номеров родственникам военнослужащих об их пленении или гибели в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.

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