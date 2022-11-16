Минобороны РФ предупреждает о фейковых звонках родственникам участников СВО

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская сторона активно пытается запугать граждан РФ, дезинформируя их звонками о гибели родных. Об этом говорится в сообщении Минобороны России, распространенном в среду.

«Украинская сторона активно использует дезинформацию с целью запугивания российских граждан. Показателем такой деятельности являются звонки и сообщения с неизвестных номеров родственникам военнослужащих об их пленении или гибели в зоне специальной военной операции», — говорится в сообщении.