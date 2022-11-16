Между Украиной и Белоруссией сейчас нет никаких контактов - Зеленский

21:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев не поддерживает с Минском никаких контактов с тех пор, как делегации России и Украины провели в марте переговоры в Беловежской Пуще. Об этом заявил в среду президент Украины Владимир Зеленский.

«У нас как-то был разговор в самом начале, когда они передавали сигналы о встречах. Помните, на территории наших дипломатических сторон. После этого никаких контактов у нас не было», — сказал он журналистам на пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал «Рада». По его словам, также нет контактов и встреч между министрами обороны Украины и Белоруссии.