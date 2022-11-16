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НОВОСТИ

Членство Паралимпийского комитета России в международном комитете приостановлено

22:10 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный паралимпийский комитет (МПК) на внеочередной генеральной ассамблее приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом в среду сообщает пресс-служба МПК.За такое решение проголосовали 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.

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