Членство Паралимпийского комитета России в международном комитете приостановлено

22:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный паралимпийский комитет (МПК) на внеочередной генеральной ассамблее приостановил членство Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Об этом в среду сообщает пресс-служба МПК.За такое решение проголосовали 64 делегата, против — 39, 16 человек воздержались.