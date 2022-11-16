Итальянские компании заплатят за энергию в этом году в 10 раз больше, чем в 2019-м
22:45 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Счета за энергоносители для промышленности в 2019 году были на уровне 8 млрд евро, в этом году они оцениваются в 110 млрд», — приводит его слова агентство АНСА. Он напомнил, что его ассоциация давно предупреждает об энергетическом кризисе. По словам Бономи, «спекуляции на рынке энергоносителей начались раньше, чем конфликт на Украине». «Европа оказалась недостаточно компетентна, и наша страна расплачивается за неправильные решения, которые принимались десятилетиями. И, как всегда, груз ложится на плечи компаний и семей», — добавил он.
Говоря о «политических ошибках», Бономи оговорился, упомянув о Группе восьми, которой не существует с 2014 года, после выхода РФ. «Хорошо ездить на [саммиты] Группы восьми и Группы двадцати, но потом проблемы преодолевают промышленность и компании», — цитирует его агентство.
НОВОСТИ
- 23:10 16.11.2022
- Моравецкий пояснил, почему Польше не задействовала 4-ю статью договора НАТО
- 22:10 16.11.2022
- Членство Паралимпийского комитета России в международном комитете приостановлено
- 21:37 16.11.2022
- Между Украиной и Белоруссией сейчас нет никаких контактов - Зеленский
- 20:40 16.11.2022
- Минобороны РФ предупреждает о фейковых звонках родственникам участников СВО
- 19:20 16.11.2022
- Почти 50 км пешеходных дорог построит ASTERUS в Покровском-Стрешневе
- 19:03 16.11.2022
- Снаряды с белым фосфором Азербайджан закупал на Украине - Сенатор США
- 17:40 16.11.2022
- Глава Счетной палаты Украины уволился после своего решения провести аудит оборонной сферы
- 17:12 16.11.2022
- Дума обязала иностранные военные суда за 90 дней уведомлять РФ о проходе по Севморпути
- 17:00 16.11.2022
- Все массовые драки мигрантов в РФ были связаны с переделом рынка труда — МВД
- 16:32 16.11.2022
- НАТО заявило, что в Польше упала ракета ПВО Украины, но возложило ответственность на РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать