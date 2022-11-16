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Итальянские компании заплатят за энергию в этом году в 10 раз больше, чем в 2019-м

22:45 16.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Итальянские компании заплатят в этом году за энергоносители 110 млрд евро, что более чем в 10 раз больше, чем в 2019 году. Об этом заявил в среду президент итальянской ассоциации промышленников Confindustria («Конфиндустрия») Карло Бономи.

«Счета за энергоносители для промышленности в 2019 году были на уровне 8 млрд евро, в этом году они оцениваются в 110 млрд», — приводит его слова агентство АНСА. Он напомнил, что его ассоциация давно предупреждает об энергетическом кризисе. По словам Бономи, «спекуляции на рынке энергоносителей начались раньше, чем конфликт на Украине». «Европа оказалась недостаточно компетентна, и наша страна расплачивается за неправильные решения, которые принимались десятилетиями. И, как всегда, груз ложится на плечи компаний и семей», — добавил он.

Говоря о «политических ошибках», Бономи оговорился, упомянув о Группе восьми, которой не существует с 2014 года, после выхода РФ. «Хорошо ездить на [саммиты] Группы восьми и Группы двадцати, но потом проблемы преодолевают промышленность и компании», — цитирует его агентство.

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