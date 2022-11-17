Warner Bros. запретила транслировать свои фильмы российским телеканалам, входящим в холдинг «Национальная медиа группа»
09:05 17.11.2022 Источник: НГ-Online
Голливудская компания Warner Bros. запретила транслировать свой контент каналам СТС, РЕН ТВ, «Домашний», «Пятый» и стримингову сервису more.tv (все принадлежат холдитнгу НМГ). Несмотря на наличие действующего лицензионного соглашения, представители компании направили письмо с таким требованием в «Национальную медиа группу». Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на источники.
Согласно рейтингам, восемь фильмов студии Warner Bros. входят в топ-50 самых популярных картин среди россиян и находятся в списке наиболее востребованных картин в новогодние праздники, - это фильмы поттерианы, «Аквамен», «Чудо-женщина», «Годзила 2».
Вера Цветкова
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