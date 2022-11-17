КНДР запустила баллистическую ракету в направлении Японского моря — Рёнхап
09:32 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом в четверг сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на военных Южной Кореи.
По информации агентства, запуск осуществлен после того, как Пхеньян обещал жесткий ответ на укрепление расширенного сдерживания США и военную активность Вашингтона и его союзников в регионе.
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