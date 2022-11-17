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США не допустят превращения Вооруженных сил Китая в самые мощные в мире — Пентагон

10:00 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты за счет укрепления своего военного потенциала не допустят превращения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в самые мощные в мире вооруженные силы, и это позволит сдерживать Пекин, предотвращая тем самым открытый конфликт между двумя странами. Такую точку зрения выразил в среду на брифинге председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли.

«Мы будем первыми в мире и через пять лет, и через десять лет, и через пятьдесят лет, мы не позволим Китаю стать первыми в мире», — утверждал он.

По его словам, КНР намерена «стать равной или превзойти США с военной точки зрения» и Пекин «активно работает» над выполнением этой задачи. «Однако мы не стоим на месте. Мы [тоже] работаем над этим», — отметил он. «И пока мы остается первыми в мире, мы будем сдерживать ту войну, которой опасаются многие люди, — войну между великими державами, между Китаем и Соединенными Штатами», — добавил Милли.

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