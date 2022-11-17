Республиканцы не будут прекращать помощь Киеву, но хотят усилить контроль за ней — Reuters

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Республиканцы намерены использовать полученное ими по итогам выборов большинство в Палате представителей Конгресса США для обеспечения более пристального контроля за расходованием средств, выделяемых на помощь Украине, однако утверждают, что не планируют прекращать поддержку Киева. Об этом пишет в среду агентство Рейтер.

Конгрессмен-республиканец Майкл Маккол (от штата Техас), который в Конгрессе нового состава, вероятнее всего, возглавит комитет нижней палаты по иностранным делам, заявил агентству, что, по его ожиданиям, помощь Украине продолжит поступать, учитывая поддержку украинского правительства и демократами, и республиканцами. «Я думаю, что принцип „Америка прежде всего“ означает помощь НАТО и нашим союзникам. Я также думаю, что [принципу] „Америка прежде всего“ соответствует помощь Украине, чтобы мы не оказались там. <…> Что мы пытаемся сделать на Украине, так это избежать глобального конфликта», — сказал Маккол.

При этом законодатель отметил, что республиканцы хотят большего «надзора и подотчетности» в том, что касается иностранной помощи Украине, а также участия в ней союзников США. Кроме того, Маккол заявил, что хотел бы отправки на Украину нового оружия, такого как дальнобойная артиллерия. «Мы собираемся поставить условия для помощи. К примеру, мы предоставляем вам помощь, но хотим, чтобы наши партнеры по НАТО [тоже] несли бремя этого, а не только США», — пояснил республиканец.