РФ нужно не менее 100 спутников наблюдения, чтобы удовлетворить интересы страны — Борисов
10:32 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России необходимо на орбите не менее сотни спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.
«Что касается спутников ДЗЗ, которые будут собирать на АО „НПО Лавочкина“, то разработка унифицированной спутниковой платформы, на базе которой и будет создана группировка, уже завершается. Для удовлетворения интересов России таких спутников должно быть не менее 100», — считает Борисов.
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