РФ нужно не менее 100 спутников наблюдения, чтобы удовлетворить интересы страны — Борисов

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России необходимо на орбите не менее сотни спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Об этом сообщил в интервью ТАСС генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

«Что касается спутников ДЗЗ, которые будут собирать на АО „НПО Лавочкина“, то разработка унифицированной спутниковой платформы, на базе которой и будет создана группировка, уже завершается. Для удовлетворения интересов России таких спутников должно быть не менее 100», — считает Борисов.