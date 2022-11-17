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НОВОСТИ

Байден оспорил слова Зеленского о том, что упавшая в Польше ракета не была украинской

11:00 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский лидер Джо Байден в четверг заявил, что не считает доказательством слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что ракета, упавшая на территории Польши, не была украинской. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

«Это не доказательство», — сказал президент США журналистам по возвращении в Вашингтон с саммита Группы двадцати на Бали.

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